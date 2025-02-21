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Госсекретарь Рубио: Трамп недоволен Зеленским

Госсекретарь Рубио: Трамп недоволен Зеленским

Президент США Дональд Трамп недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Валерий Чикунов
Если Трамп не доволен просроченным , так арестуй его , поставь на счётчик , как положено в ОПГ и начинай применять соответствующие к нему и его подручным меры воздействия любого характера .
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15 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Если сам не может по этическим соображениям , не стесняйся , обращайся к любому из СВО , поможем за скромную плату .
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15 час.
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