Президент США Дональд Трамп недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью, передает РИА Новости.
Госсекретарь Рубио: Трамп недоволен Зеленским
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Чикунов
Если Трамп не доволен просроченным , так арестуй его , поставь на счётчик , как положено в ОПГ и начинай применять соответствующие к нему и его подручным меры воздействия любого характера .
Ответить
15 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Если сам не может по этическим соображениям , не стесняйся , обращайся к любому из СВО , поможем за скромную плату .
Ответить
15 час.
Свежие комментарии