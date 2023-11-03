Мигрантский бунт в Подмосковье: противостояние с полицией, СК РФ включен в игру, реакция президента

Лариса Поплавская

Живу в Керчи. Буквально 5 минут газад прозвучало 13 сильных хлопков, Еще не знаю что это, но точно не балоны с газом. Пусть бы все нащи недруги так своей башкой бились в своей агонии о свои снаряды.