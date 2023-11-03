Мигрантский бунт в Подмосковье: противостояние с полицией, СК РФ включен в игру, реакция президента

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Живу в Керчи. Буквально 5 минут газад прозвучало 13  сильных хлопков, Еще не знаю что это, но точно не балоны с газом. Пусть бы все нащи недруги так своей башкой бились в своей агонии о свои снаряды.
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20 час.
Лариса Поплавская
В районе Керчи слышны взрывы, Украина пытается атаковать Крымский мост. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
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20 час.
Jolie
Позже военкор отметил, что атака отбита, а мост не поврежден. Задымление он назвал результатом падения обломков перехваченной ракеты.
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17 час.

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