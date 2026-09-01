США потратили более 80 ракет Patriot для отражения всего одной атаки Ирана

www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand Соединенные Штаты потратили более 80 ракет Patriot при отражении всего одной атаки иранских сил на американские военные объекты в Иордании.
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