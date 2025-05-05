Хирурги Центра Рошаля спасли ребенка с редкой аневризмой

Десятилетнего мальчика с аневризмой ствола основной артерии, отвечающей за кровоснабжение мозга, успешно прооперировали хирурги Детского клинического центра имени Рошаля, 29 апреля сообщила пресс-служба Минздрава РФа.
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