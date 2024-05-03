В ГД внесен законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стёкол

В ГД России внесен законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку передних боковых стекол машин, если их светопропускание равняется не менее 50 процентов от показателя, установленного требованиями технического регламента.
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