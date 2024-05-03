Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Пилять,где Грузия и где еуропа? Да и президентша иноагент,в Грузии никогда не жила,бегала по европам и сидит умничает...Президент Грузии:...
  • Игорь К
    Вообще не жалко таких. Ну вот не жалко!Уехавшая в Европу...
  • Ольга
    150 врачей - это совсем не "массово". Арестованную бандеровку, конечно, не посадят на 10 лет, но примерно наказать ее...Врачи РФ массово ...

В ГД внесен законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стёкол

В ГД внесен законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стёкол

В ГД России внесен законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку передних боковых стекол машин, если их светопропускание равняется не менее 50 процентов от показателя, установленного требованиями технического регламента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх