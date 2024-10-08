Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен, как Гитлер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в годовщину начала конфликта в Газе заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен, как в своем время был остановлен лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.
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