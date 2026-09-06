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Путин и Уиткофф подвели первые итоги переговоров в Кремле

Путин и Уиткофф подвели первые итоги переговоров в Кремле

05.09.2026 - 20:49 Президент России заявил, что контакты такого рода «всегда идут на пользу», и отметил, что Дональд Трамп продолжает попытки содействовать урегулированию российско-украинского конфликта.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

тактика США не меняется веками, сотню лет тому назад, во время нашей гражданской, они тоже "пели песни" о равенстве и братстве, вот тока Кавказ, Архангельск, Сибирь зачем-то оккупировали, запуская на нашу территорию деникиных, юденичей, колчаков, семёновых и пр. на зп деятелей от войны. лапотная Россия тогда выдержала, тем более выдержит и сегодня. т.о. бла-бла-бла отдельно, делы тоже отдельно. внимательно следим за ручками...

Профиль пользователя Виктор Шилин
Виктор Шилин

Вот уж зализали чуть не до смерти, залили елеем, прям вот господа прилетели. Противно. Это самый страшный наш Враг. Сколько можно нагибаться перед пендоснёй? Сколько можно верить им?

Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

жареным запахло прилетели помочь Украине очередные грабли привезли. а наши наивные в чудеса верят . поверят наступят и опять год будут оправдывается и говорить что их жестоко обманули. сколько такое уже было. 8 лет потрачено зря . а сколько людей за 8 лет безвозвратно погибло. и что разве крайних нет. ложь есть те люди которые в сказки  верят. и опять началось. ничего не меняется предателей в самой стране очень уж много. и все на самом высоком уровне...