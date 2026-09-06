Путин и Уиткофф подвели первые итоги переговоров в Кремле

05.09.2026 - 20:49 Президент России заявил, что контакты такого рода «всегда идут на пользу», и отметил, что Дональд Трамп продолжает попытки содействовать урегулированию российско-украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Белоусов прибыл в штаб "Севера": Будет Сумская народная республика? Зачистка усилилась
- «Европа может проснуться ото сна»: Зеленский устроил истерику из-за слов Рубио — какие могут быть последствия
- Хуситы замкнули кольцо вокруг саудовских сил в Таизе — второй разгром за месяц. Саудовская группировка в ловушке.
Свежие комментарии
- «Света нет даже в...
- «Европа может про...
- «Европа может про...
Этим амерам верить нельзя от слова совсем. Никогда, сейчас и в будущем.. Это же прирожденные убийцы-захватчики. У них это в крови, поколениями. Начиная с уничтожения индейцев. Первый, страшный геноцид.
тактика США не меняется веками, сотню лет тому назад, во время нашей гражданской, они тоже "пели песни" о равенстве и братстве, вот тока Кавказ, Архангельск, Сибирь зачем-то оккупировали, запуская на нашу территорию деникиных, юденичей, колчаков, семёновых и пр. на зп деятелей от войны. лапотная Россия тогда выдержала, тем более выдержит и сегодня. т.о. бла-бла-бла отдельно, делы тоже отдельно. внимательно следим за ручками...
Очередная группа "наёбывашей", только теперь не руководителей страны, как Трамп (Анкоридж), Меркель (Минск), Олланд (Минск), а просто представители-курьеры.
Если Украина снизила число атак, нахрена интернет опять отключили?
Вот уж зализали чуть не до смерти, залили елеем, прям вот господа прилетели. Противно. Это самый страшный наш Враг. Сколько можно нагибаться перед пендоснёй? Сколько можно верить им?
жареным запахло прилетели помочь Украине очередные грабли привезли. а наши наивные в чудеса верят . поверят наступят и опять год будут оправдывается и говорить что их жестоко обманули. сколько такое уже было. 8 лет потрачено зря . а сколько людей за 8 лет безвозвратно погибло. и что разве крайних нет. ложь есть те люди которые в сказки верят. и опять началось. ничего не меняется предателей в самой стране очень уж много. и все на самом высоком уровне...
"Шерхан" пытается с Севера ударить по России. Украина отнимает у него много сил на войну. Ещё одна заварушка, наподобие с Ираном и можно протягивать ноги!