Berg PRESS

361 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • aleks33
    для них деньги не пахнутУкраина вынуждена...
  • Иван Иванов
    до каких пор будут поддерживать нацистскую сволочь?????????Украина вынуждена...
  • Сергей Яминов
    Только вот почему мы Россия стесняемся помогать своим гражданам РФ в Донбассе, если НАТО и США давно и ежедневно помо...Донбассу придётся...

Глава МИД ФРГ Маас заявил, что Германия перестанет помогать Судану из-за военного путча

Глава МИД ФРГ Маас заявил, что Германия перестанет помогать Судану из-за военного путча

БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Германия не будет продолжать оказывать поддержку Судану в рамках координируемых Берлином международных обязательств, если военный переворот в республике не будет немедленно остановлен, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх