Глава МИД ФРГ Маас заявил, что Германия перестанет помогать Судану из-за военного путча

БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Германия не будет продолжать оказывать поддержку Судану в рамках координируемых Берлином международных обязательств, если военный переворот в республике не будет немедленно остановлен, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.