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Проверка на прочность. Ледокол «Якутия» проходит швартовные испытания

Проверка на прочность. Ледокол «Якутия» проходит швартовные испытания

В Петербурге событие, к которому можно применить как минимум три превосходные степени: самый большой, самый мощный и самый экологичный атомный ледокол в мире начал швартовные испытания на Балтийском заводе.

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