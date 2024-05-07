Проверка на прочность. Ледокол «Якутия» проходит швартовные испытания

В Петербурге событие, к которому можно применить как минимум три превосходные степени: самый большой, самый мощный и самый экологичный атомный ледокол в мире начал швартовные испытания на Балтийском заводе.
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