Белоруссия примет участие в ядерных учениях России

Президент России Владимир Путин сообщил, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано.
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