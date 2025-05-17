DW*: новый пакет санкций ЕС против России будет «самым масштабным в истории»

18-й пакет антироссийских ограничительных мер обещает принять Брюссель в ближайшее время.Очередной, восемнадцатый пакет санкций Евросоюза против России будет «самым масштабным в истории», охватив сразу четыре санкционных направления, утверждает немецкий портал DW* со ссылкой на представителя Еврокомиссии.