DW*: новый пакет санкций ЕС против России будет «самым масштабным в истории»

18-й пакет антироссийских ограничительных мер обещает принять Брюссель в ближайшее время.Очередной, восемнадцатый пакет санкций Евросоюза против России будет «самым масштабным в истории», охватив сразу четыре санкционных направления, утверждает немецкий портал DW* со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии