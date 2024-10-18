В ВСУ есть много женских профессий: в Раде зовут украинок на фронт (ВИДЕО)

Разговоры о необходимости массовой мобилизации женщин на Украине набирают обороты. Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко заявил, что в ВСУ есть много женских профессий, и якобы никто не говорит о том, что женщины против их воли будут бегать с автоматами и сидеть в окопах Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что при необходимости в ВСУ будут призывать и женщин.
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