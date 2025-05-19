"По указке Кремля": Так Алиева могли подставить только свои. Чем ответит Россия?

Зашевелился уж на сковородке – именно этой фразой можно охарактеризовать действия азербайджанских провластных СМИ после того, как появилась реальная угроза закрытия рынков "Садовод" и "Фуд Сити" – но для них, конечно же, не существует нарушения законов, а всё якобы "по указке Кремля".
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