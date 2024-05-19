«Петрович»: тайна неизвестной клички Ленина

В Советском Союзе Ленин был одним из сильнейших брендов с мощным пиаром и продвижением. Со школьной скамьи советским гражданам прививали образ Владимира Ильича как доброго “дедушки”, старшего “товарища”, который смог полностью изменить лик России и “спасти страну от капитализма”.