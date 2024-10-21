Вячеслав Быков: «Такие «цунами» говорят – нет глубокой аналитической работы в «Ак Барсе»

Заслуженный российский тренер России, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина во главе «Салавата Юлаева» и СКА Вячеслав Быков делится с «ТИ-Спорт» соображениями о последних событиях в КХЛ через призму тренерской работы в «Ак Барсе», СКА, «Авангарде», «Тракторе», ЦСКА и «Металлурге».