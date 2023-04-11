Бастрыкин заинтересовался результатами уголовного дела о гибели девочки в Рубцовске

Мать погибшей получила обвинительный приговор, а её отец безуспешно пытается привлечь к ответственности завуча, который довёл ребёнка до нервного срыва Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования уголовного дела по факту гибели девочки-подростка в Рубцовске, которая, находясь у себя дома, перепутала лекарства и скончалась от передозировки.