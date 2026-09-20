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ИА Регнум

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Собянин: отражена самая массированная атака БПЛА на Москву, сбито 1600 дронов ВСУ

Собянин: отражена самая массированная атака БПЛА на Москву, сбито 1600 дронов ВСУ

За минувшие сутки отражена самая массированная атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву.

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