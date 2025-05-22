И снова о временных границах

Вчера в интернетах много говорили и писали о границах: и на встрече Путина с главами муниципалитетов глава Глушковского района заявил, что надо присоединять Сумскую область, и ВРИО губернатора Курской области А.
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