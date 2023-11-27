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Президент «Урала» после 3:1 с «Краснодаром»: «Они не должны опускать руки, еще долго играть. Они тяжело добирались до нас»

Президент «Урала» после 3:1 с «Краснодаром»: «Они не должны опускать руки, еще долго играть. Они тяжело добирались до нас»

После 16 туров «быки» занимают 2-е место в таблице Мир РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко. «Долго ждали эту победу.

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