Россия предлагает миротворческие силы для Франции и Британии вместо Украины Юлия ЧелкановаВ последние дни в России вновь поднялась тема миротворческих сил, однако в этот раз акцент смещён с Украины на европейские страны.
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