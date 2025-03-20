Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом контроль США над всеми АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время прошедшего накануне разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, а не передача под управление американской стороны всех оставшихся у республики атомных станций, как утверждают в Вашингтоне.