Скандал на федеральном ТВ. Прибывшего с CBO актера Мамаева, не пустили в студию из-за флага России на одежде

надо всю эту телевизионную ШОБЛУ ЕБЛУ РАЗГОНЯТЬ К ЕБАНЫМ СОБАКАМ

Г

Геннадий

"...Тоска берёт от такого факта!..." - НЕТ! Не тоска, а Гнев и Ярость /и Матюки на их Позорные Рожи🖕