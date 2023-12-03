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Закон и Порядок

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Скандал на федеральном ТВ. Прибывшего с CBO актера Мамаева, не пустили в студию из-за флага России на одежде

Скандал на федеральном ТВ. Прибывшего с CBO актера Мамаева, не пустили в студию из-за флага России на одежде

Интересная жизнь с Vera Star Происходящее сегодня на отечественных федеральных телеканалах, иначе как мракобесием назвать язык не поворачивается.

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Комментарии
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G
Garry
надо всю эту телевизионную ШОБЛУ ЕБЛУ РАЗГОНЯТЬ К ЕБАНЫМ СОБАКАМ
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7 час.
Геннадий
👍😛👍😛👍😛👍
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6 час.
Г
Геннадий
&quot;...Тоска берёт от такого факта!...&quot;  -  НЕТ! Не тоска, а Гнев и Ярость /и Матюки на их Позорные Рожи🖕
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6 час.

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