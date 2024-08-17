ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 938 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Старый
    Если он выпил это количество за один раз, я бы его простилВ Костроме продав...
  • Eduard
    "Слуг народа" на фронт отправьте!В Ивано-Франковск...
  • Лидия Санникова
    Щас "заплачу" от жалости к несчастному укре. Это вранье мы слышим с 2014 года., а когда их возвращали: в интервью хва...Пленный боевик ВС...

Истребитель Су-34 ВКС РФ нанес удар по скоплению личного состава и технике ВСУ

Истребитель Су-34 ВКС РФ нанес удар по скоплению личного состава и технике ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по скоплению личного состава и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх