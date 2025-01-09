Россия отреагировала в законопроект Армении по вступлению в ЕС

Намерение Армении принять закон о вступлении в ЕС рассматривается россией как первый шаг к выходу из Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, сообщила 9 января пресс-служба Правительства РФ.
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