Politico: Союзники критикуют Мерца за слова о передаче дальнобойных ракет Киеву

Политические союзники канцлера Германии Фридриха Мерца жестко раскритиковали его заявления о возможности передачи Киеву дальнобойных ракет и снятии ограничений на дальность ударов западным оружием по России.
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