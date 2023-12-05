Мошенники атаковали российских пользователей iPhone

Киберпреступность характерна тем, что ее представители успевают все «схватывать на лету». Так, например, с выходом новой функции, iOS 17, позволяющей настраивать постеры контактов, появилась и новая схема обмана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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