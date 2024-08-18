Xiaomi представила новый умный дверной замок Smart Door Lock 2 Pro, который улучшает предыдущую модель за счет внедрения крупного встроенного дисплея и расширенных возможностей распознавания лиц с использованием 3D-технологии

Xiaomi выпустила новый умный дверной замок — Smart Door Lock 2 Pro, который усовершенствовал предыдущую модель за счет большого встроенного дисплея и расширенных функций распознавания лиц с использованием 3D-технологии.
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