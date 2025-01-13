Продолжается заочная перепалка президента Зеленского с премьером Словакии Фицо. Накануне глава словацкого правительства назвал Зеленского «попрошайкой» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием.
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