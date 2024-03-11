В России некоторым пенсионерам повысили пенсии. Кому повезло?

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении пенсии для части пенсионеров. Уточняется, что увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии будут получать прабабушки и прадедушки с иждивенцами.
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