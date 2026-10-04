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Развод закончился, семья — нет: как Ким Кардашьян пять лет выстраивала новую жизнь для четверых детей Канье Уэста

Развод закончился, семья — нет: как Ким Кардашьян пять лет выстраивала новую жизнь для четверых детей Канье Уэста

Развод можно закончить в суде. С родительством такой кнопки нет. Когда Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом, у них было четверо детей — Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

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