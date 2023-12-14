Автобус А‑4 вернется на маршрут в Нижнем Новгороде 15 декабря. Об этом старшая смены Центральной диспетчерской службы «ЦРТС» Алена Чернышова сообщила в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.
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