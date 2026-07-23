«Мерседес» определил источник проблем с болидом Расселла. Команда проверит версию на Гран-при Италии (Motorsport.com)

Как сообщает редакция Motorsport.com, в «Мерседесе» проанализировали отставание Джорджа Расселла от Андреа Кими Антонелли в рамках уик-энда в Бельгии и пришли к выводу, что проблемы британца связаны с программным обеспечением силовой установки.