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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мерседес» определил источник проблем с болидом Расселла. Команда проверит версию на Гран-при Италии (Motorsport.com)

Как сообщает редакция Motorsport.com, в «Мерседесе» проанализировали отставание Джорджа Расселла от Андреа Кими Антонелли в рамках уик-энда в Бельгии и пришли к выводу, что проблемы британца связаны с программным обеспечением силовой установки.

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