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Сохраним здоровье, силы и настроение. Поэтому заранее готовимся к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ

Сохраним здоровье, силы и настроение. Поэтому заранее готовимся к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ

Уже с августа врачи напоминают об опасности сезонных инфекционных заболеваний и рекомендуют всем встретить их во всеоружии: сделать прививку от гриппа, продумать активный моцион на свежем воздухе, запастись народными средствами.

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