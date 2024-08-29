Сохраним здоровье, силы и настроение. Поэтому заранее готовимся к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ

Уже с августа врачи напоминают об опасности сезонных инфекционных заболеваний и рекомендуют всем встретить их во всеоружии: сделать прививку от гриппа, продумать активный моцион на свежем воздухе, запастись народными средствами.
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