Художественная выставка открылась в медиацентре на Волочаевской

В Центральной молодёжной библиотеке №122 им. А. С Грина в рамках проекта Московского Союза художников «Дорога в Зурбаган», посвящённого творчеству писателя-романтика Александра Грина, проходит персональная выставка художника Ольги Кожемякиной.