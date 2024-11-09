Актёр из «Пункта назначения» Тони Тодд умер в 69 лет Тони Тодд. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tonytoddofficial У себя дома в Лос-Анджелесе скончался актёр Тони Тодд, который прославился благодаря ролям в картинах «Пункт назначения» и «Кэндимэн».