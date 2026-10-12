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Salomon XT-6 получили переливающийся верх: BSTN выпустил кроссовки, вдохновленные рассветом

Salomon XT-6 получили переливающийся верх: BSTN выпустил кроссовки, вдохновленные рассветом

Черная база, перламутрово-голубые накладки и подкладка, напоминающая о первых лучах солнца. Salomon и немецкий ритейлер BSTN представили первую совместную обувную модель — XT-6 «5 AM».

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