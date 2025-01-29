Казахстан: протурецкому культу Золотой Орды не вытеснить память о Великой Победе!

Марат НУРГОЖАЕВ | В начале года при непосредственном содействии апологетов коллективного Запада стала разноситься весть о том, что в феврале в Казахстане стартуют наконец-то съемки исторического сериала «Золотая империя», посвященного 800-летию Улуса Джучи (Жошы-хана).
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