Казахстан: протурецкому культу Золотой Орды не вытеснить память о Великой Победе!

Марат НУРГОЖАЕВ | В начале года при непосредственном содействии апологетов коллективного Запада стала разноситься весть о том, что в феврале в Казахстане стартуют наконец-то съемки исторического сериала «Золотая империя», посвященного 800-летию Улуса Джучи (Жошы-хана).