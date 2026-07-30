Зоорынок пошел по пути бьюти: спрос на специализированный уход за питомцами начал расти быстрее базовых категорий

Российский рынок товаров для животных меняется. Если еще несколько лет назад владельцы покупали в основном корм и базовые средства ухода, то сегодня все чаще выбирают продукты для конкретных ситуаций: чтобы помочь питомцу легче перенести переезд, снизить стресс, защитить лапы или решить локальные проблемы с кожей.