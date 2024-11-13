В Удмуртии полицейские и общественники провели круглый стол со студентами по профилактике экстремизма

В Ижевском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике провели круглый стол со студентами по профилактике экстремизма среди молодежи.
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