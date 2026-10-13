Йемен: Ближе к вечеру в Сане было слышно несколько взрывов после того, как коалиционные силы под руководством Саудовской Аравии отдали приказ об эвакуации центральной станции Аль-Сабах, управляемой йеменской нефтяной компанией, к западу от Саны, перед военной операцией.