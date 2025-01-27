В Москве побит температурный рекорд 1914 г, воздух прогрелся до плюс 3,5

В Москве побит температурный рекорд 1914 года. Воздух на опорной столичной метеостанции ВДНХ сегодня к 6 часам прогрелся до плюс 3,5 градуса, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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