Ялонен о работе в НХЛ: «Смог бы тренировать лучше, чем многие из тех, кто работает там сегодня»

Тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен считает, что готов к работе в НХЛ. Специалист ответил на вопрос о перспективах за океаном после возвращения с победной Олимпиады-2022 в Пекине.
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