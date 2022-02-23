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Ялонен о работе в НХЛ: «Смог бы тренировать лучше, чем многие из тех, кто работает там сегодня»

Тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен считает, что готов к работе в НХЛ.  Специалист ответил на вопрос о перспективах за океаном после возвращения с победной Олимпиады-2022 в Пекине.

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