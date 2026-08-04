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Солнечное затмение 12 августа увидят жители пяти городов СЗФО

Солнечное затмение 12 августа увидят жители пяти городов СЗФО

Эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров рассказал о том, что солнечное затмение, ожидаемое 12 августа, получит наилучшие условия видимости в городах Северо-Западного федерального округа России.

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