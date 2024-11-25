На станции метро «Ховрино» отметили юбилей МЦД

На медиаэкранах в поездах, курсирующих на всех линиях столичного метрополитена, в том числе и на станции метро «Ховрино», с 22 ноября транслируются тематические сюжеты, посвященные Дню матери и пятилетию Московских центральных диаметров (МЦД).