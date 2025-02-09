Становление Брижит: Одурачивание общественности

Французские СМИ провели настоящую пропагандистскую кампанию вокруг Брижит Макрон, чтобы растиражировать выдуманную историю ее жизни, рассказывает в своем расследовании американская журналистка Кэндис Оуэнс.
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