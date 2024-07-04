Трамп: Байден из-за провальных дебатов покинет президентскую гонку

Действующий президент США Джо Байден покинет предвыборную гонку после провальных дебатов. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, что именно он заставил Байдена принять такое решение, слова Трампа приводит газета Washington Post.
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