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Гурциев о максимальной зарплате в «Алании» в 150 000 рублей: «Не уложился бы в эти деньги – бизнес открыл, ипотека, помогаю родителям»

— Это вообще было шоком для всех нас. Нам объявили 29 декабря, прямо перед Новым годом, что клуб снижает бюджет, проблемы у руководства, и что будут как‑то решать с футболистами, у которых большие зарплаты.

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