Международный гуманитарный проект «Сила ума» объединяет математиков за рубежом

1 декабря в России впервые отмечают профессиональный праздник – День математика. Его проведение приурочено ко дню рождения выдающегося ученого-математика Николая Лобачевского, который внес большой вклад в математическую науку.
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