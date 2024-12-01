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Международный гуманитарный проект «Сила ума» объединяет математиков за рубежом

Международный гуманитарный проект «Сила ума» объединяет математиков за рубежом

1 декабря в России впервые отмечают профессиональный праздник – День математика. Его проведение приурочено ко дню рождения выдающегося ученого-математика Николая Лобачевского, который внес большой вклад в математическую науку.

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