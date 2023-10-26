Общественный совет проверил работу подразделений Отдела МВД России по Миллеровскому району

Представители общественного совета В. П. Бакланова и А. И. Стецко побывали в дежурной части, изоляторе временного содержания, Отделе ГИБДД, и подразделении по вопросам миграции В ходе проверки изучили организацию работы дежурных смен, понаблюдали за работой оперативного дежурного, как осуществляется прием заявлений, сообщений о преступлениях их регистрация, направление следственно-оперативной группы.