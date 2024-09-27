Заслуженный артист РФ, автор и исполнитель популярных хитов "Встанем" и "Я русский" Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, официально объявил о расставании со своей женой Еленой Мартыновой.
Ради кого SHAMAN бросил свою жену? Названо очень громкое имя новой избранницы
Комментарии
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Николай Кузнецов
Что-то последние месяцы на Дронова постоянно наезжают. Не удивлюсь если здесь о нем много неправды, или многое подретушировано в нужную сторону. Посмотрим.
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1 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Согласен с вами,один ор,я думаю,что его ждет не очень веселые времена.
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54 мин.
Юрий Ded
Понеслась заказуха по кочкам .Ох и наступил Шаман на больные мозоли гнидам всех мастей .
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27 мин.
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